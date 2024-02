Premiê do Catar diz que resposta do Hamas ao acordo de trégua em Gaza "foi positiva"

Funcionário do Hamas reiterou à mídia que o movimento não permitiria a libertação de reféns sem garantias de que o conflito pararia e que as forças israelenses deixariam o enclave edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - O Hamas disse nesta terça-feira (3) que deu sua resposta a um acordo de cessar-fogo proposto para a Faixa de Gaza, que também envolve a libertação de reféns.

Em uma declaração citada pela Reuters, o grupo palestino afirmou ter "lidado com a proposta com um espírito positivo, assegurando um cessar-fogo abrangente e completo, pondo fim à agressão contra o nosso povo, garantindo ajuda, abrigo e reconstrução, levantando o cerco à Faixa de Gaza e alcançando uma troca de prisioneiros".

continua após o anúncio

Um funcionário do Hamas que pediu para não ser identificado reiterou à mídia que o movimento não permitiria a libertação de reféns sem garantias de que o conflito pararia e que as forças israelenses deixariam o enclave.

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, também disse hoje (6): "[…] recebemos uma resposta do Hamas sobre a estrutura geral do acordo [de reféns]. A resposta inclui alguns comentários, mas em geral é positiva", afirmou o premiê segundo o jornal The Times of Israel.

continua após o anúncio

Os comentários surgiram após uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que fazia a sua última visita ao Oriente Médio. Blinken confirmou que as autoridades receberam a resposta do grupo palestino e disse que informaria os líderes de Israel quando for visitar o país na quarta-feira (7).

O Catar, que há muito é mediador com o Hamas, tem trabalhado com os EUA e o Egito para mediar um cessar-fogo que envolveria uma suspensão prolongada dos combates e a libertação dos mais de 100 reféns ainda detidos em Gaza.

continua após o anúncio

Antony Blinken também se reuniu com autoridades egípcias no início do dia e esteve na Arábia Saudita na segunda-feira (5).

De acordo com o Euronews, cresceram as preocupações no Egito sobre as intenções declaradas de Israel de atacar áreas de Gaza perto da fronteira egípcia que estão repletas de palestinos deslocados.

continua após o anúncio

Mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes do enclave procuraram refúgio na cidade fronteiriça de Rafah, em meio aos devastadores ataques aéreos e da campanha militar de Israel.

O número de mortos palestinos mortos em ataques israelenses aumentou para 27.478, disse o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (6). Cerca de 1.350 israelenses foram mortos desde 7 de outubro de 2023, quando aconteceu o ataque do Hamas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: