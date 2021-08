Premiê do Japão pede restrições de viagem após casos de Covid-19 dispararem no país

"Gostaria de pedir aos cidadãos que evitem voltar às suas cidades-natais ou viajar, e a se absterem de sair sem necessidade", pediu o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga edit

Reuters - O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, pediu às pessoas nesta sexta-feira (13) que se abstenham de viajar, já que os casos de covid-19 atingiram novos recordes em Tóquio e em todo o país, pressionando o sistema de saúde.

Seus comentários vêm na esteira de recomendações de especialistas de saúde para que se reforcem os estados de emergência atualmente em vigor na capital e em outros locais.

Dias após o fim da Olimpíada de Tóquio, os organizadores paralímpicos decidiram realizar o evento praticamente sem espectadores para limitar os riscos de infecção, noticiou a mídia local.

Suga disse que o governo se empenhará em conter o fluxo de pessoas em áreas comerciais, e pediu aos moradores para evitarem viajar durante o feriado japonês tradicional do Obon.

"Gostaria de pedir aos cidadãos que evitem voltar às suas cidades-natais ou viajar, e a se absterem de sair sem necessidade", disse Suga aos repórteres.

O Japão enfrenta uma quinta onda de covid-19, impulsionada pela variante Delta altamente infecciosa. Uma mulher relacionada à Olimpíada foi identificada como o primeiro caso nacional da variante lambda do vírus, identificada primeiramente no Peru, relatou a agência de notícias Kyodo nesta sexta-feira (13) citando fontes do governo.

Os organizadores da Paralimpíada, que deve começar em 24 de agosto, combinaram nesta quinta-feira (12) seguir o exemplo de seus colegas olímpicos e limitar os espectadores, noticiou o jornal Yomiuri citando fontes dos Jogos.

