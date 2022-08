Premiê espanhol diz que declaração unilateral de independência do Kosovo viola direito internacional

As tensões entre a Sérvia e o Kosovo aumentaram neste domingo (31) devido à intenção das autoridades do Kosovo de proibir o uso de placas de número e documentos de veículos sérvios edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta segunda-feira (1º) durante a sua visita à Albânia que o seu país considera que a declaração unilateral de independência do Kosovo viola o direito internacional.

"Uma declaração unilateral de independência [...] viola o direito internacional. Portanto, não podemos ser a favor desse reconhecimento", disse Sánchez, que explicou que é "a opinião legítima do governo da Espanha".

"De qualquer forma, isso não significa que no quadro europeu não apoiemos o trabalho do alto representante, do enviado especial, e sem dúvida encorajamos Belgrado e Pristina neste diálogo que eles iniciaram", disse o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As tensões entre a Sérvia e o Kosovo aumentaram neste domingo (31) devido à intenção das autoridades do Kosovo, que proclamaram sua independência em 2008, de proibir o uso de placas de número e documentos de veículos sérvios em seu território.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência de um pedido do embaixador dos EUA em Pristina, Jeffrey Hovenier, o governo do Kosovo anunciou nesta segunda-feira (1º) o adiamento da implementação da medida por um mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.