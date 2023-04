Premiê espanhol saúda plano de paz chinês para crise na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na última sexta-feira (31) com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que esteve em uma visita oficial à China.

Xi Jinping apontou que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Espanha. Durante meio século, as duas partes têm mantido respeito mútuo, intercâmbio e diálogo, além de terem realizado cooperações de benefícios recíprocos, criando e desenvolvendo a parceria estratégica abrangente.

Segundo o líder chinês, a China quer trabalhar junto com a Espanha para aproveitar os 50 anos de estabelecimento das relações diplomáticas e impulsionar o aprofundamento das cooperações bilaterais.

Xi Jinping afirmou que o bom desenvolvimento das relações sino-europeias necessita da independência estratégica da Europa. A China está disposta a dialogar e colaborar de forma completa com a parte europeia com base nos princípios de independência, respeito mútuo, busca do comum e benefícios recíprocos, deixando de lado as diferenças. A China espera que a Espanha desempenhe um papel positivo na promoção do diálogo e cooperação com a Europa.

Por sua vez, Pedro Sánchez Pérez-Castejón disse que a Espanha quer reforçar a cooperação com a China, especialmente nas áreas de veículo elétrico, energia verde e economia digital, bem como na coordenação da alteração climática e outras questões internacionais. Ele aplaude o documento sobre a postura chinesa de resolver a crise ucraniana por meio político e o papel construtivo da China neste assunto.

