Premiê japonês vai a Kiev para encontrar-se com Zelensky

Fumio Kishida expressará apoio e solidariedade à Ucrânia em meio à guerra no país do Leste Europeu edit

Apoie o 247

ICL

247 - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, visitará Kiev para conversas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou o ministério das Relações Exteriores do Japão na terça-feira. A visita ocorrerá justamente após o presidente chinês, Xi Jinping, visitar Moscou para reuniões com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Representando o Grupo dos Sete, Kishida expressará apoio e solidariedade à Ucrânia em meio à guerra no país do Leste Europeu, disse a pasta em comunicado.

Kishida transmitirá "seu respeito pela coragem e perseverança do povo ucraniano que se levanta para defender sua pátria", afirmou o comunicado.

O Japão sediará uma cúpula do G7 em Hiroshima em maio, e Kishida já disse anteriormente que a cúpula deve demonstrar uma forte vontade de defender o "Estado de Direito" internacionalmente, segundo a agência Reuters.

Kishida também realizará conversas com seu homólogo polonês antes de retornar ao Japão na quinta-feira, informou o ministério. Nos últimos dias, ele também visitou a Índia, onde se encontrou com seu homólogo indiano Narendra Modi, informou a NHK.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.