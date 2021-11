Premiê russo exorta China a unir esforços na luta contra sanções internacionais

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - A melhor resposta às medidas hostis dos outros países contra Moscou e Pequim seria a união de esforços em prol do desenvolvimento conjunto, afirmou hoje (30) o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

"Infelizmente, alguns parceiros estrangeiros prosseguem com as ações hostis contra nós. Utilizam métodos de concorrência desleal, violando frequentemente as normas básicas do sistema comercial multilateral. Tanto a Rússia como a China estão enfrentando desafios como sanções ilegais unilaterais, pressão política e econômica. Nossa melhor resposta é a união de esforços para o desenvolvimento conjunto, de acordo com os princípios de igualdade, confiança mútua e respeito", disse Mishustin durante o encontro com seu homólogo chinês, Li Keqiang.

Segundo o premiê russo, um dos projetos concretos de cooperação é a iniciativa chinesa Nova Rota da Seda, que contribui para fortalecer os vínculos existentes na zona euroasiática, incluindo entre a Rússia e a China.

PUBLICIDADE

"Temos hoje uma agenda grande e substancial. Muitas questões têm caráter estratégico. Estou seguro de que vamos chegar às soluções concretas, que darão impulso adicional ao desenvolvimento da abrangente cooperação russo-chinesa", acrescentou o premiê.

O premiê relembrou que o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, estabeleceram a meta de ampliar a cooperação entre os dois países em todas as áreas e que já foram atingidos excelentes resultados, principalmente no âmbito do comércio.

PUBLICIDADE

"De janeiro a outubro desde ano, o volume do intercâmbio comercial aumentou 31%, atingindo US$ 110 bilhões (R$ 615 bilhões)", confirmou Mishustin. Ele ressaltou que os laços entre os dois países estão em seu mais alto nível histórico e continuam se desenvolvendo de forma dinâmica.

Por sua parte, Li Keqiang notou que o aumento do comércio bilateral demonstra de forma convincente o grande potencial da cooperação Rússia-China. Segundo suas palavras, a República Popular da China e a Federação Russa, como principais países vizinhos, oferecem oportunidades de desenvolvimento um ao outro e são parceiros de escala global.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: