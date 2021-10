Prêmio Nobel de Química vai para criadores de ferramenta de construção de moléculas

Os usos da ferramenta incluem a pesquisa de novos produtos farmacêuticos – e também ajudou a tornar a química mais verde, segundo o comitê do Nobel. edit

Reuters - O alemão Benjamin List e o escocês David MacMillan venceram o Prêmio Nobel de Química de 2021 nesta quarta-feira (6) pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica, uma "nova e engenhosa ferramenta para construção de moléculas".

"Catalisadores orgânicos podem ser usados ​​para conduzir inúmeras reações químicas", disse a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado. "Usando essas reações, os pesquisadores podem agora construir de forma mais eficiente de novos fármacos a moléculas que podem capturar a luz em células solares."

A academia disse que esses catalisadores são ambientalmente amigáveis e baratos de produzir.

O prêmio centenário é concedido pela Academia Real Sueca de Ciências e vale 10 milhões de coroas suecas (1,14 milhão de dólares).

O Prêmio Nobel, concedido a conquistas nas áreas de ciências, literatura e paz foram criados e financiados pela vontade do empresário sueco e inventor da dinamite Alfred Nobel. Eles são entregues desde 1901, com o prêmio para economia entregue pela primeira vez em 1969.

A premiação de química é a terceira deste ano a ser anunciada e vem depois dos Nobels de medicina e física, anunciados nesta semana.

Entre os vencedores anteriores do Nobel de Química estão Marie Curie e Frederick Sanger, que venceram duas vezes.

Sete mulheres já ganharam o prêmio, entre elas as laureadas do ano passado Emanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, que venceram com a criação de 'tesouras' genéticas que podem editar o DNA.