Prêmio Nobel Stiglitz revela "a verdade sobre a economia Trump"

Por Joseph E. Stiglitz, publicado originalmente no Project Syndicate

A verdade sobre a economia Trump

Jan 17, 2020

Tradução: Carolina Ferreira, para o 247

Está se tornando sabedoria convencional que será difícil vencer o presidente dos EUA, Donald Trump, em novembro, porque apesar das reservas que os eleitores possam ter contra ele, Trump tem sido bom para a economia americana. Nada poderia estar mais longe da verdade.

NOVA YORK - À medida que as elites empresariais do mundo viajam para Davos para sua reunião anual, as pessoas devem fazer uma pergunta simples: superaram sua paixão pelo presidente dos EUA, Donald Trump?

Dois anos atrás, alguns raros líderes corporativos estavam preocupados com as mudanças climáticas, ou incomodados com a misoginia e intolerância de Trump. A maioria, no entanto, estava comemorando os cortes de impostos do presidente para bilionários e corporações e aguardava ansiosamente seus esforços para desregular a economia. Isso permitiria que as empresas poluíssem mais o ar, atraíssem mais americanos para os opióides, seduzissem mais crianças a comerem seus alimentos causadores de diabetes e se engajassem no tipo de trapaças financeiras que provocaram a crise de 2008.

Hoje, muitos chefes corporativos ainda estão falando sobre o crescimento contínuo do PIB e os preços recordes das ações. Mas nem o PIB nem Dow são uma boa medida do desempenho econômico. Nem nos dizem o que está acontecendo com os padrões de vida dos cidadãos comuns, nem dizem nada sobre sustentabilidade. De fato, o desempenho econômico dos EUA nos últimos quatro anos é o Anexo A da acusação sobre não confiar nesses indicadores.

Para se ter uma boa leitura da saúde econômica de um país, comece analisando a saúde de seus cidadãos. Se estiverem felizes e prósperos, serão saudáveis e viverão mais. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos estão em baixa nesse sentido. A expectativa de vida nos EUA, já relativamente baixa, caiu em cada um dos dois primeiros anos da presidência de Trump e, em 2017, a mortalidade na meia-idade atingiu sua taxa mais alta desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não é uma surpresa, porque nenhum presidente se esforçou tanto para garantir que mais americanos não tenham plano de saúde. Milhões perderam a cobertura e a taxa de não-assegurados subiu, em apenas dois anos, de 10,9% para 13,7%.

Uma das razões para o declínio da expectativa de vida nos Estados Unidos é o que Anne Case e a Nobel em Economia, Angus Deaton, chamam de mortes por desespero, causadas por álcool, overdose de drogas e suicídio. Em 2017 (o ano mais recente para o qual existem bons dados disponíveis), essas mortes atingiram quase quatro vezes o nível de 1999.

A única vez em que vi algo desse nível no declínio na saúde – fora casos de guerra ou epidemias - foi quando eu era economista-chefe do Banco Mundial e descobri que os dados de mortalidade e morbidade confirmavam o que nossos indicadores econômicos sugeriam sobre o estado sombrio da economia russa pós-união soviética.

Trump pode ser um bom presidente para o 1% de ricos - e especialmente para o 0,1% no topo -, mas ele não foi bom para todos os outros. Se totalmente implementado, o corte de impostos de 2017 resultará em aumentos de impostos para a maioria das famílias no segundo, terceiro e quarto quintis de renda.

Dados os cortes de impostos que beneficiam desproporcionalmente o ultra ricos e as corporações, não deveria surpreender que não houvesse uma mudança significativa na renda disponível da família média dos EUA entre 2017 e 2018 (novamente, o ano mais recente com bons dados). A maior parte do aumento do PIB também vai para os que estão no topo. Os ganhos médios semanais reais estão apenas 2,6% acima do seu nível desde quando Trump assumiu o cargo. E esses aumentos não compensaram longos períodos de estagnação salarial. Por exemplo, o salário médio de um trabalhador do sexo masculino em tempo integral (e aqueles com empregos em tempo integral são os sortudos) ainda está mais de 3% abaixo do que era há 40 anos. Também não houve muito progresso na redução das disparidades raciais: no terceiro trimestre de 2019, os ganhos médios semanais para homens negros que trabalhavam em período integral foram três quartos menores do que para homens brancos.

Para piorar a situação, o crescimento que ocorreu não é ambientalmente sustentável - e ainda menos graças às estripações das regulamentações do governo Trump que passaram por rigorosas análises de custo-benefício. O ar será menos respirável, a água menos potável e o planeta mais sujeito às mudanças climáticas. De fato, as perdas relacionadas às mudanças climáticas já atingiram novos níveis máximos nos EUA, que sofreram mais danos à propriedade do que qualquer outro país - atingindo cerca de 1,5% do PIB em 2017.

Os cortes de impostos deveriam estimular uma nova onda de investimentos. Em vez disso, eles desencadearam uma série de recordes históricos de recompra de ações - cerca de US$ 800 bilhões em 2018 - por algumas das empresas mais rentáveis dos Estados Unidos, e levaram a déficits recordes em tempos de paz (quase US$ 1 trilhão no ano fiscal de 2019) em um país supostamente próximo do pleno emprego. E mesmo com investimentos fracos, os EUA tiveram que tomar empréstimos maciços no exterior: os dados mais recentes mostram empréstimos estrangeiros em quase US$ 500 bilhões por ano, com um aumento de mais de 10% na posição de endividamento líquido da América em apenas um ano.

Da mesma forma, as guerras comerciais de Trump, apesar de todo o seu som e fúria, não reduziram o déficit comercial dos EUA, que foi um quarto mais alto em 2018 do que em 2016. O déficit de mercadorias em 2018 foi o maior já registrado. Até o déficit no comércio com a China aumentou quase um quarto em relação a 2016. Os EUA conseguiram um novo acordo comercial norte-americano, sem as provisões do acordo de investimento que a Business Roundtable desejava, sem as provisões que aumentavam os preços dos medicamentos que as empresas farmacêuticas queriam, e com melhores provisões trabalhistas e ambientais. Trump, um autoproclamado mestre de acordos, perdeu em quase todas as frentes em suas negociações com os democratas do Congresso, resultando em um acordo comercial ligeiramente melhorado.

E, apesar das alardeadas promessas de Trump de trazer os empregos manufatureiros de volta aos EUA, o aumento do emprego industrial ainda é menor do que o de seu antecessor, Barack Obama, após a recuperação pós-2008, e ainda está muito abaixo do nível pré-crise. Até a taxa de desemprego, com uma baixa de 50 anos, oculta a fragilidade econômica. A taxa de emprego para homens e mulheres em idade ativa, apesar de estar aumentando, cresceu menos do que durante a recuperação de Obama e ainda está significativamente abaixo da de outros países desenvolvidos. O ritmo de criação de empregos também está notavelmente mais lento do que estava sob Obama.

Novamente, a baixa taxa de emprego não é uma surpresa, até porque pessoas não saudáveis não conseguem trabalhar. Além disso, os que recebem benefícios por incapacidade, os encarcerados - a taxa de encarceramento nos Estados Unidos aumentou mais de seis vezes desde 1970, com cerca de dois milhões de pessoas atualmente atrás das grades - ou aqueles tão desanimados que não procuram ativamente empregos não são contabilizados como "desempregados". Mas, é claro, eles não estão empregados. Também não é surpresa que um país que não ofereça creches acessíveis ou garanta licença maternidade tenha menor taxa de emprego para mulheres - ajustado para a população, mais de dez pontos percentuais a menos - do que outros países desenvolvidos.

Mesmo a julgar pelo PIB, a economia Trump fica aquém. O crescimento do último trimestre foi de apenas 2,1%, muito abaixo dos 4%, 5% ou 6% que Trump prometeu entregar, e ainda menos que a média de 2,4% do segundo mandato de Obama. Esse é um desempenho notavelmente ruim, considerando o estímulo proporcionado pelo déficit de US$ 1 trilhão e pelas taxas de juros ultra-baixas. Isso não é um acidente ou apenas uma questão de má sorte: a marca de Trump é a incerteza, a volatilidade e a prevaricação, enquanto confiança, estabilidade e confiança são essenciais para o crescimento, bem como igualdade, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

Portanto, Trump merece notas baixas não apenas em tarefas essenciais, como defender a democracia e preservar nosso planeta. Ele também não deve ser aprovado em questões de economia.

Joseph E. Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, é professor da Universidade de Columbia e economista-chefe do Instituto Roosevelt. Seu livro mais recente é People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.