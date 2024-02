“Presença de embaixador de Israel em ato bolsonarista deveria acarretar imediata expulsão do Brasil”, defende Altman

Apoie o 247

247 - O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, foi convidado para participar de uma manifestação convocada por Bolsonaro para 25 de fevereiro em São Paulo e sua resposta deverá ser decisiva para sua permanencia ou saída do Brasil, defende o jornalista judeu Breno Altman.

"O embaixador do Estado de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, foi convidado a participar da manifestação bolsonarista convocada para o dia 25/02, em São Paulo. Sua presença, física ou on-line, deveria acarretar imediata expulsão do Brasil, o que já faz por merecer há muito tempo", defendeu.

Saiba mais - Membros do alto escalão do governo Lula (PT) expressam preocupações crescentes em relação à permanência do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, indicando que sua presença pode se tornar "insustentável", relata Jamil Chade, do UOL. O destino dessa relação bilateral é visto como dependente das próximas ações do diplomata. No final de 2023, Zonshine se encontrou com Jair Bolsonaro (PL), o que já havia causado desconforto tanto no Itamaraty quanto no Palácio do Planalto.

