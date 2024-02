Presidência palestina condena veto dos EUA à resolução de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU

Projeto de Resolução foi apresentado pela Argélia e contou com 13 votos favoráveis, a abstenção do Reino Unido e o veto dos Estados Unidos edit

247 – A Presidência Palestina expressou na terça-feira (20), forte condenação pelo veto dos Estados Unidos ao projeto de resolução liderado pela Argélia que pede um cessar-fogo em Gaza, informa a agência WAFA.

A Presidência, numa declaração, manifestou a sua surpresa pela continuada recusa americana em pôr fim à guerra genocida travada pela ocupação contra o povo palestino.

A Presidência afirmou que o veto americano, que desafia a vontade da comunidade internacional, dará luz verde adicional ao Estado de ocupação israelita para continuar a sua agressão contra o povo palestiniano na Faixa de Gaza e para levar a cabo o seu ataque sangrento contra Rafah.

Salientou também que estas medidas tomadas pelo governo dos EUA apoiam e proporcionam proteção às autoridades de ocupação. Ele sustentou que o projeto de resolução alternativa que os EUA anunciaram que iria submeter ao Conselho de Segurança veio justificar a sua utilização do veto ao projeto de resolução Argelino-Árabe.

A Presidência responsabilizou os Estados Unidos pela contínua agressão israelita contra crianças, mulheres e idosos palestinianos na Faixa de Gaza, perpetrada pelas forças de ocupação, como resultado da sua política de apoio à ocupação e da bárbara agressão israelita contra o povo palestiniano.

Sublinhou que esta política faz dos Estados Unidos um parceiro no crime de genocídio, limpeza étnica e crimes de guerra cometidos pelas forças de ocupação israelitas contra os palestinianos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, incluindo Jerusalém, alertando que esta política se tornou um perigo para o mundo e uma ameaça à paz e à segurança internacionais.

No mesmo contexto, a presidência palestiniana agradeceu aos estados membros do Conselho de Segurança que se posicionaram ao lado da justiça, da paz e da ética humana e apoiou a resolução que apela ao fim da agressão israelita.

Apelou também à comunidade internacional para que procure soluções para pôr fim à guerra genocida cometida por Israel no território palestino ocupado, especialmente na Faixa de Gaza.

