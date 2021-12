Presidenciável da extrema direita da França é acusado de uso indevido de imagens em vídeo de campanha

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O candidato da extrema direita francesa, Éric Zemmour, está sendo criticado por meios de comunicação, produtoras e artistas por usar imagens sem autorização em um vídeo de campanha publicado no dia 30 de novembro no YouTube, dia em que ele anunciou sua candidatura.

Os grupos de mídia francesa France Televisions, Radio France e o Instituto Nacional de Audiovisual (INA, na sigla em francês), instituto onde são arquivadas todas as transmissões de rádio e TV da França, emitiram um comunicado conjunto dizendo que Zemmour é obrigado a pagar pelos direitos de imagens como qualquer pessoa.

O canal de televisão France 24 divulgou nota informando que a emissora "demanda a retirada imediata das imagens [...], caso isso não aconteça, nós vamos examinar nossas opções legais".

O vídeo também causou revolta na Gaumont, produtora e distribuidora de filmes mais antiga do mundo, que pediu a retirada de trechos de filmes da companhia. Dois filmes da empresa apareceram no vídeo, "Joana d'Arc", de 1999 e "Un Singe en Hiver" (Um Macaco no Inverno, na tradução), de 1962.

O diretor de Joana D'Arc, Luc Besson, disse em entrevista à AFP: "Meus advogados já estão iniciando um processo legal", justificou o diretor explicando que as imagens foram usadas de maneira "fraudulenta" e que ele não compartilha com as visões políticas de Zemmour.

Em um e-mail em resposta à AFP, a campanha de Zemmour justificou o uso das imagens dizendo que eram "pequenos recortes", o que seria permitido. Porém, a AFP divulgou a explicação de um especialista legal da Sociedade Francesa de Gestão de Royalties, onde ele diz que a publicação do candidato não se enquadra nessa regra por ser um vídeo promocional de uma campanha política.

Até a tarde desta quarta-feira (1º), o vídeo de dez minutos tinha mais de 2,2 milhões de visualizações no YouTube.

O jornalista e comentarista francês de 63 anos, Éric Zemmour, foi apelidado de "Trump francês" e é conhecido pelas fortes críticas ao Islã.

