Presidente afegão viaja para norte do país ante avanço do Talibã

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, voou nesta quarta-feira (11) para a cidade de Mazar-i-Sharif, no norte do país, para reunir suas forças cercadas pelo Talibã edit

Sputnik - O chefe de Estado afegão planeja "checar a segurança geral da zona do norte", de acordo com um comunicado divulgado pelo palácio presidencial. Durante os encontros com residentes, o presidente, o ex-vice-presidente Abdul Rashid Dostum e o ex-governador de Balkh Atta Muhammad Nur, vão se focar no reforço da segurança da cidade.

Horas antes de Ghani chegar, fotos postadas nas redes sociais do governo mostraram Dostum embarcando em um avião em Cabul, junto com um contingente de comandos, a caminho de Mazar.

A viagem acontece um dia após os talibãs anunciarem ter assumido o controle sobre Pol-e-Khomri, capital da província de Baghlan, situada na estada estratégica Cabul-Mazar-i-Sharif. No total, os militantes disseram já ter capturado oito províncias em apenas cinco dias, na medida em que intensificam sua ofensiva ante a retirada de tropas estrangeiras do país.

Enqjanto isso, em Doha continuam as negociações da Troika estendida, com representantes da Rússia, EUA, China e Paquistão, que discutem uma solução possível para a situação atual no Afegansitão.

