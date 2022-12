Presidente Biden pede que União Africana se junte ao G20 como membro permanente

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu que a União Africana (UA) se juntasse ao G20 — grupo formado pelos ministros de Economia e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia — como membro permanente.

"Hoje [15], estou pedindo que a União Africana se junte ao G20 como membro permanente do G20", disse Biden na cerimônia de abertura da Cúpula EUA-África, em Washington, DC.

O presidente norte-americano disse ainda que tem vontade de viajar para África e pode aparecer no continente depois de ser convidado para uma visita de líderes africanos.

"Estou ansioso para visitar seu continente porque contei a alguns de vocês que me convidaram para seus países [...] Eu disse, cuidado com o que você deseja, porque eu posso aparecer. Os parentes pobres sempre aparecem. [O parente] rico nunca apareceu, os pobres se acalmam e comem sua comida, ficam mais tempo do que deveriam. Bem, estou ansioso para vendo muitos de vocês em suas casas", disse Biden durante a cerimônia de abertura da cúpula.

Joe Biden destacou que seu governo planeja comprometer US$ 55 bilhões (cerca de R$ 292,3 bilhões) na África nos próximos três anos.

"Nos próximos três anos, trabalhando em estreita cooperação com o Congresso dos EUA, planejamos comprometer US$ 55 bilhões na África para promover as prioridades que compartilhamos e apoiar a Agenda 2063", disse o presidente norte-americano ao se referir às 14 iniciativas principais da UA para desenvolver a economia do continente.

O presidente dos EUA explicou que o número representa o compromisso abrangente de Washington de investir no povo, infraestrutura, agricultura, sistema de saúde e segurança da África.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.