Presidente bielorrusso chega à sua residência oficial em Minsk com fuzil na mão (VÍDEO)

O presidente da Bielorrússia chegou ao Palácio da Independência, no centro da capital, Minsk, armado com um fuzil

Sputnik - Durante os protestos massivos da oposição em 23 de agosto, os manifestantes se dirigiram ao palácio, a residência oficial de Lukashenko, mas foram bloqueados por um cordão militar.

Ao mesmo tempo, um helicóptero surgiu no céu sobre a residência. Nas redes sociais foram publicadas imagens mostrando Lukashenko saindo da aeronave, pousada no recinto no palácio.

Lukashenko estava com um colete à prova de balas e um fuzil Kalashnikov na mão, sem munição. O presidente, rodeado de guardas e soldados, seguiu até a residência.

Os opositores, que exigem novas eleições presidenciais, haviam chegado perto do palácio, horas antes, mas foram obrigados a recuar após serem bloqueados por policiais que cercavam o local.

A UE anunciou que não reconhece as eleições presidenciais do dia 9 de agosto, que resultaram em grandes manifestações acompanhadas de repressão policial, resultando em ao menos mil pessoas detidas e três manifestantes mortos.

