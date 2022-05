Presidente boliviano não participará de Cúpula nos EUA se outros países forem excluídos

A posição de Arce reflete a do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que disse na terça-feira que não participaria se Cuba, Nicarágua e Venezuela não forem convidados edit

Apoie o 247

ICL

LA PAZ (Reuters) - O presidente boliviano, Luis Arce, anunciou que não participará da Cúpula das Américas no próximo mês nos Estados Unidos se Cuba, Nicarágua e Venezuela forem excluídos da reunião.

A posição de Arce reflete a do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que disse na terça-feira que não participaria da cúpula de 6 a 10 de junho, em Los Angeles, na Califórnia, se os três países não fossem convidados.

“Uma Cúpula das Américas que exclui países americanos não será uma Cúpula das Américas completa, e se a exclusão das nações irmãs persistir, não participarei dela”, disse o socialista Arce, em uma publicação na sua conta de Twitter no fim de terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre Arce se juntando às preocupações de López Obrador sobre a lista de convidados da cúpula, uma autoridade da Casa Branca disse, sob anonimato, que Washington estava em contato próximo com muitos países da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres na terça-feira que uma decisão final sobre os convidados ainda não havia sido tomada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o presidente Jair Bolsonaro não deve viajar à cúpula, de acordo com fontes brasileiros com conhecimento do assunto, embora o seu motivo não esteja claro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE