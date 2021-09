Presidente chinês destaca 'nova era' na cooperação com América Latina e Caribe

Declaração do presidente chinês ocorreu durante reunião de líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O Brasil se retirou da CELAC no ano passado, por divergências ideológicas com os integrantes edit

Sputnik - As relações da China com a América Latina e o Caribe entraram em uma nova etapa caracterizada pela igualdade, benefício mútuo e abertura, declarou neste sábado (17) o presidente do país asiático, Xi Jinping, em curta mensagem de vídeo por ocasião da VI Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

"Apesar das vicissitudes internacionais, os laços entre a China e a região já entraram em uma nova era caracterizada pela igualdade, benefício mútuo, inovação, abertura e bem-estar para os povos", afirmou Xi.

O dirigente chinês atribuiu "grande importância" às relações com a CELAC e destacou que a China "apoia os esforços da CELAC para coordenar os países da região para desenvolver a cooperação e enfrentar os desafios".

Presidência temporária da CELAC, detida pelo México, agradece a mensagem enviada pelo presidente da República da China Xi Jinping sobre o desenvolvimento e fortalecimento da região com a China​

O encontro está sendo realizado no Palácio Nacional, na Cidade do México, e conta com a participação de chefes de Estado e de governo, chanceleres e enviados dos 33 países que compõem o órgão.

O Brasil se retirou da Celac em março de 2020, por divergências ideológicas com os integrantes, e recusou o convite mexicano para participar do evento este ano.

