Presidente chinês diz que 'revoluções coloridas' devem ser evitadas

(Reuters) - O chinês Xi Jinping disse nesta sexta-feira que o mundo entrou em um novo período de turbulência e que parceiros como o presidente russo Vladimir Putin e líderes da Ásia Central devem impedir que potências estrangeiras instiguem "revoluções coloridas".

Xi, em sua primeira viagem fora da China desde o início de 2020, disse em uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) na antiga cidade uzbeque da Rota da Seda de Samarcanda que eles deveriam se apoiar para impedir a interferência estrangeira.

"O mundo entrou em um novo período de mudanças turbulentas, devemos entender a tendência dos tempos, fortalecer a solidariedade e a cooperação e promover a construção de uma comunidade de destino mais próxima com a Organização de Cooperação de Xangai", disse Xi.

"Devemos apoiar os esforços uns dos outros para salvaguardar os interesses de segurança e desenvolvimento, impedir que forças externas organizem revoluções coloridas e nos opor conjuntamente à interferência nos assuntos internos de outros países sob qualquer pretexto".

Xi criticou "jogos de soma zero e política do bloco", uma referência velada aos Estados Unidos que Pequim criticou no passado por se apoiar em aliados para combater a espetacular ascensão da China ao status de superpotência à espera.

Putin, líder supremo da Rússia desde 1999, disse repetidamente que os Estados Unidos estão tramando as chamadas "revoluções coloridas" semelhantes às que varreram do poder as elites estabelecidas em lugares como a Ucrânia.

Os Estados Unidos negam tais alegações e dizem que elas mostram a natureza paranóica da Rússia de Putin.

O conflito no leste da Ucrânia começou em 2014, depois que um presidente pró-Rússia foi derrubado na Revolução "Maidan" da Ucrânia e a Rússia anexou a Crimeia, com forças apoiadas pela Rússia lutando contra as forças armadas da Ucrânia.

O Partido Comunista da China, obcecado pela estabilidade, que no próximo mês provavelmente dará a Xi um terceiro mandato de liderança e consolidará seu lugar como o líder mais poderoso do país desde Mao Zedong, no passado alertou contra as chamadas "revoluções coloridas".

Putin e Xi

Xi e Putin se encontraram pela última vez na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, quando declararam uma parceria "sem limites", apoiando-se mutuamente nos impasses na Ucrânia e em Taiwan com a promessa de colaborar mais contra o Ocidente.

Em uma reunião na quinta-feira, Putin disse entender que Xi tem dúvidas e preocupações sobre a situação na Ucrânia, mas elogiou o líder da China pelo que ele disse ser uma posição "equilibrada" sobre o conflito.

Mas não havia sinal de Xi de que seu apoio a Putin estivesse enfraquecendo. Xi não mencionou a guerra na Ucrânia.

Xi ficou longe de um jantar com a presença de 11 chefes de Estado, de acordo com a política COVID-19 de sua delegação, disse uma fonte do governo uzbeque à Reuters na sexta-feira.

Putin, que ainda não comentou em público sobre uma derrota relâmpago de suas forças no nordeste da Ucrânia, disse que as potências mundiais emergentes não aceitariam a tentativa do Ocidente de impor suas regras a eles de fora.

"Transformações fundamentais foram delineadas na política mundial e na economia, e são irreversíveis", disse Putin.

Esportes de Xangai?

Putin elogiou a SCO, um órgão de segurança que inclui Rússia, China, Índia, Paquistão e quatro ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, abrangendo metade da população mundial e um quarto do produto interno bruto global.

Para o Irã, que deve ser admitido, a SCO é um potencial clube anti-EUA: o presidente iraniano Ebrahim Raisi disse que o órgão precisava encontrar maneiras de impedir as sanções "draconianas" dos EUA.

Os líderes falaram sobre uma mistura eclética de tópicos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu aos líderes que resolvam a crise da cadeia de suprimentos, enquanto o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, falou longamente sobre inundações devastadoras e mudanças climáticas.

Enquanto os líderes do Quirguistão e do Tajiquistão ouviam Putin e Xi, uma disputa de fronteira mortal rapidamente se transformou em guerra antes que um cessar-fogo fosse finalmente acordado.

Putin chegou a sugerir que o grupo deveria considerar realizar sua própria grande competição esportiva.

Seu aliado, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, sugeriu datas que coincidiriam com as dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026.

