Presidente chinês e rei da Espanha trocam mensagens de congratulação pelas relações bilaterais

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, e o rei Felipe VI da Espanha trocaram nesta quinta-feira (9) mensagens de congratulação pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

O líder chinês afirmou que, nas últimas cinco décadas, as duas nações têm aprofundado a amizade e têm promovido as cooperações com base no respeito mútuo, equidade e benefício recíproco. A parceria estratégia global que os dois países vêm desenvolvendo trouxe bem-estar real aos dois povos.

O presidente chinês salientou que ele presta muita importância ao progresso dos laços bilaterais. Tendo o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas como uma nova partida, ele espera se esforçar, junto com rei da Espanha, para consolidar a confiança política mútua, expandir as cooperações de benefício recíproco e aproximar os dois povos, com a finalidade de continuar a colaboração amistosa entre a China e a Espanha.

O rei Felipe VI afirmou que os laços sino-espanhóis têm se desenvolvido de maneira estável nos últimos 50 anos, com cooperações promovidas em todas as áreas e a amizade aprofundada entre os povos. Ele acredita que, aproveitando o aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países expandirão o intercâmbio amistoso e as cooperações pragmáticas, além de enfrentar em conjunto desafios globais como as mudanças climáticas.

