Presidente chinês publica artigo assinado na mídia da Arábia Saudita

Rádio Internacional da China (CRI) - Em 8 de dezembro, o presidente Xi Jinping publicou um artigo assinado no jornal saudita Al Riyadh, por ocasião de sua chegada a Riad, capital da Arábia Saudita, para participar da Cúpula China-Estados Árabes e da Cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), e para fazer uma visita de Estado à Arábia Saudita.

No artigo, Xi Jinping apontou que as nações árabes são importantes países em desenvolvimento e uma força importante na defesa da justiça internacional. Nos últimos 10 anos, as relações sino-árabes entraram em uma nova era com uma série de realizações marcantes em vários campos. A China e os países árabes estabeleceram coletivamente parcerias estratégicas para uma cooperação abrangente e um desenvolvimento comum e orientado ao futuro. Os países árabes apoiam firmemente o princípio de uma só China e apoiam o país na salvaguarda de seus interesses fundamentais. Após o surto da pandemia de Covid-19, a China e os países árabes trabalharam juntos para apoiar um ao outro e realizaram uma cooperação eficiente na pesquisa e uso de vacinas, prevenção e controle conjuntos da epidemia, e no compartilhamento de experiências, dando um exemplo de solidariedade na luta contra a pandemia.

Tanto a China quanto os países árabes enfrentam as tarefas históricas de revitalizar sua nação e acelerar seu desenvolvimento. Sob as novas circunstâncias, a China vai trabalhar junto com os países árabes para herdar o espírito de amizade e construir uma comunidade sino-árabe de futuro compartilhado na nova era.

Durante muito tempo, as relações entre a China e os países do CCG têm mantido um desenvolvimento saudável e estável, e a cooperação em vários campos tem sido extensa, profunda e frutífera. Olhando para o futuro, a China tomará o estabelecimento e o fortalecimento da parceria estratégica com os países do CCG como uma oportunidade para consolidar a amizade tradicional e aprofundar a confiança mútua. Também continuará apoiando firmemente os países do CCG na salvaguarda da sua soberania, independência, segurança e estabilidade, bem como na aceleração da integração e na concretização de um desenvolvimento diversificado.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Arábia Saudita, as relações bilaterais têm mantido um desenvolvimento estável, e a cooperação entre os dois países avançou ainda mais nos últimos 10 anos. Ambos os lados respeitam a soberania e o caminho de desenvolvimento um do outro, respeitam a história e as tradições culturais um do outro, apoiam mutuamente na manutenção da segurança e estabilidade nacional, e realizam uma estreita colaboração estratégica. A China aproveitará esta visita para fortalecer sua parceria estratégica abrangente com a Arábia Saudita.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

