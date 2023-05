Presidente chinês Xi Jinping presidirá a Cúpula China-Ásia Central

Os presidentes do Cazaquistão, do Quirguistão, do Tajiquistão, do Turcomenistão e do Uzbequistão foram convidados para participarem da reunião edit

Apoie o 247

Google News

Rádio Internacional da China - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, anunciou que a Cúpula China-Ásia Central será realizada entre os dias 18 e 19 de maio em Xi'an, província de Shaanxi. O presidente chinês, Xi Jinping, presidirá o encontro. Os presidentes do Cazaquistão, do Quirguistão, do Tajiquistão, do Turcomenistão e do Uzbequistão foram convidados para participarem da reunião.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.