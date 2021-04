Presidente cubano Díaz-Canel é eleito primeiro-secretário do Partido Comunista

Além de Díaz-Canel, o país também oficializou as eleições do presidente do Parlamento, Esteban Lazo, do vice-presidente da República, Salvador Valdés Mesa, e outros dirigentes edit

Sputnik Brasil - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi eleito primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), nesta segunda-feira (19), na sessão de encerramento do VIII Congresso da organização política da ilha.

O anúncio foi feito pelo general do Exército Raúl Castro Ruz, ex-presidente do país, conforme confirmação na conta oficial do partido no Twitter.

Elegido Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba. Así lo informó el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la sesión plenaria de clausura del 8vo. Congreso. https://t.co/Mn8bEhIjzZ#Cuba #8voCongresoPCC #CongresoDeLaContinuidad pic.twitter.com/6230xhp0b6 April 19, 2021

"Eleito Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba. Assim informou o general do Exército Raúl Castro Ruz na sessão plenária de encerramento do VIII Congresso", disse o partido.

Além de Díaz-Canel, o país também oficializou as eleições do presidente do Parlamento, Esteban Lazo, do vice-presidente da República, Salvador Valdés Mesa, do vice-primeiro-ministro, Roberto Morales Ojeda, e do novo ministro das Forças Armadas, o general Álvaro López Miera.

O grupo político também é integrado pelo chanceler Bruno Rodríguez Parrilla, o secretário-geral da Central de Trabalhadores (que envolve os sindicatos), Ulises Guilarte de Nacimiento, a secretária-geral da Federação das Mulheres Cubanas, Teresa Amarelle, a diretora-geral do Centro para Engenharia Genética e Biotecnologia, Martha Ayala, e o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz.

