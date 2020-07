Presidente da Argentina se solidariza com Bolsonaro por Covid e manda recado: 'estamos todos ameaçados e devemos ter cuidado'

"Esse vírus não distingue governantes de governados", escreve Alberto Fernández em carta a Jair Bolsonaro, acrescentando que os povos têm enfrentado essa "tragédia com força e responsabilidade". Leia a íntegra edit

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, publicou uma carta a Jair Bolsonaro se solidarizando pelo fato de o teste do presidente brasileiro para Covid-19 ter dado positivo, segundo disse o chefe do Palácio do Planalto em coletiva hoje a jornalistas.

A carta de Fernández, que tem combatido a pandemia com seriedade e reduzido o número de casos no país vizinho, também manda recados ao mandatário brasileiro, que chama a doença do coronavírus de "gripezinha".

"A periculosidade desta pandemia se manifesta nos nível de contágio. Esse vírus não distingue governantes de governados. Todos e todas estamos ameaçados e por isso devem se intensificar os cuidados", diz um trecho do texto.

Em outro momento, ele diz que "esse vírus não distingue governantes de governados" e que os povos têm combatido essa "tragédia com força e responsabilidade". Confira a íntegra:

