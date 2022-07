Presidente da Bielorrússia destaca apoio à decisão russa de lançar a operação militar na Ucrânia

Apoie o 247

TASS - O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, destacou seu apoio à decisão da Rússia de lançar uma operação militar especial na Ucrânia em entrevista à Agence France-Presse (AFP).

"Eu apoio a Rússia. Não apenas porque temos uma união com a Rússia. E não apenas porque somos legalmente obrigados a fazê-lo com base em um acordo com a Rússia que visa criar um grupo conjunto de forças na direção ocidental, com o exército bielorrusso. Este é um fato bem conhecido há algum tempo, é nossa doutrina", observou Lukashenko.

"A razão é que se a Rússia não tivesse superado vocês, membros da Otan, vocês teriam se organizado e dado um golpe na Rússia", observou Lukashenko.

Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial com base em um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass.

