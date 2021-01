Presidente da Câmara, Nancy Pelosi diz que sessão de ratificação de Biden será retomada ainda esta quarta

Deputados e senadores irão se reunir na noite-madrugada desta quarta para retomar sessão de ratificação de Bide e, com isso, derrotar o golpe trumpista edit

247 - A sessão do Congresso dos EUA destinada a ratificar a eleição de Joe Biden, interrompida durante a tarde pela invasão do Capitólio por hordas trumpistas será retomada ainda na noite desta quarta-feira (6). Foi o que declarou a presidente da Câmara, deputada Nancy Pelosi: "Decidimos que devemos prosseguir esta noite no Capitólio assim que estiver liberado para uso. O líder Hoyer enviará mais orientações mais tarde hoje".

Em uma carta aos deputados e deputadas, Pelosi afirmou ter chegado a essa decisão após consultar sua equipe de liderança e uma série de ligações para o Pentágono, o Departamento de Justiça e o vice-presidente Mike Pence. Ela não fez menção ao presidente. O senador Chuck Schumer, de Nova York, o líder democrata, disse que a votação será retomada às 20h (22h de Brasília), informou o New York Times .

“Sempre soubemos que essa responsabilidade nos levaria noite adentro”, escreveu Pelosi. “Também sabíamos que hoje faríamos parte da história de forma positiva, apesar das objeções infundadas ao voto do Colégio Eleitoral. Agora faremos parte da história, quando tão vergonhosa imagem do nosso país foi transmitida ao mundo, instigada ao mais alto nível.”

