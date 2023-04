Presidente da China diz que laços com Cingapura estabelecem referência para região

A China está disposta a trabalhar com Cingapura na construção de novos "canais" por terra e mar, disse Xi a Lee edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - As relações entre China e Cingapura estabeleceram uma referência para os países da região, disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, durante conversas em Pequim na véspera.

A China está disposta a trabalhar com Cingapura na construção de novos "canais" por terra e mar, disse Xi a Lee, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV.

Durante a reunião, Xi disse que a hegemonia e o bullying precisam ser combatidos e que nenhuma outra nação pode privar os povos asiáticos de seu direito de buscar uma vida melhor, sem nomear um terceiro país.

As palavras calorosas para Lee, que se encontrou pela última vez com Xi pessoalmente na capital tailandesa de Bangcoc, em novembro, ocorrem em meio a tensões crescentes entre a China e os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, em torno de questões que vão desde a guerra na Ucrânia até os direitos humanos.

China e Cingapura pretendem assinar um acordo de livre comércio aprimorado ainda este ano com base em negociações iniciadas a partir de um protocolo assinado em 2018, segundo uma declaração conjunta dos dois países publicada neste sábado no site do Ministério das Relações Exteriores da China.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.