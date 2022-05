Presidente da China pede que Europa ajude Rússia e Ucrânia nas negociações de paz

O presidente chinês, Xi Jinping, disse na segunda-feira (8) que as partes relevantes da Europa devem apoiar a Rússia e a Ucrânia para alcançar a paz edit

Sputnik - No início do dia, Xi teve uma videoconferência com o chanceler alemão Olaf Scholz, durante a qual discutiram a cooperação bilateral entre a China e a Alemanha e o diálogo entre o país asiático e a União Europeia (UE).

Os dois líderes também discutiram a situação na Ucrânia.

"A China saúda todos os esforços da comunidade internacional que facilitam o cessar-fogo e as negociações, as partes relevantes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia no alcance da paz por meio de negociações", disse o presidente chinês, conforme citado pela estatal China Central Television.

O líder chinês disse que o conflito na Ucrânia levou a Europa a um ponto crítico.

"É necessário fazer todos os esforços para evitar a intensificação e a expansão do conflito, que pode levar a uma situação irreparável", alertou Xi.

Ele também sugeriu que os europeus sejam responsáveis ​​por sua própria segurança, afirmando que a China apoia a Europa desempenhando um papel positivo no processo de paz.

Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para se defenderem das tropas ucranianas.

Moscou informou que o objetivo da ação é "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho. Somente alvos militares estão sob a mira das tropas da Federação da Rússia.

O Kremlin informou, em diversas ocasiões, que não mantém planos de ocupar a Ucrânia.

