Presidente da Constituinte venezuelana diz que os povos vão derrotar a guerra

247 - O presidente da Assembléia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, repudiou a ação terrorista do imperialismo estadunidense contra o Irã e o Iraque que resultou no assassinato do general iraniano Qassem Soleimani.

Em sua conta no Twitter @dcabellor, ele disse: “Eles invadem, bombardeiam, matam, sequestram, roubam, extorquem, golpeiam, matam pessoas inocentes, usam o terrorismo como arma, com essa história que os Estados Unidos querem dominar o mundo. As pessoas que lutam pela paz, venceremos o ódio da guerra. Nós venceremos! ”