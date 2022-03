Presidente da Finlândia diz que vai discutir no parlamento adesão à Otan

O cerceamento da Rússia por países ingressos na Otan e a militarização da Ucrânia foi um dos motivos pela atual operação militar russa no país vizinho edit

247 - O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, afirmou, nesta sexta-feira, 4, que "de acordo com as pesquisas, a maioria das pessoas é a favor" da adesão do país à Otan e o governo está pronto para resolver essa questão.

"É algo que estamos abertos a discutir com nosso Parlamento. Tentamos definir todas as circunstâncias, os riscos e os benefícios, e fazê-lo de maneira bastante eficiente o mais rápido possível", disse Niinisto, em entrevista à Fox News.

O cerceamento da Rússia por países ingressos na Otan e a militarização da Ucrânia, que também cogitava entrar na aliança militar liderada pelos Estados Unidos, foi um dos motivos pela atual operação militar russa no país vizinho.

Esta sexta-feira, o presidente finlandês reuniu-se com Joe Biden, a quem agradeceu a "liderança" dos Estados Unidos "em tempos muito difíceis", referindo-se à situação na Ucrânia.

