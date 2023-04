Presidente da Guatemala visitará Taiwan de 24 a 26 de abril

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, fará uma visita oficial a Taiwan de 24 a 26 de abril, após a recente viagem da líder taiwanesa Tsai Ing-wen ao país, informou o governo de Giammattei na sexta-feira.



No início desta semana, a mídia guatemalteca informou que Giammattei partiria para Taiwan em 22 de abril para discutir as relações bilaterais e a cooperação.



"O presidente Alejandro Giammattei visitará a República da China (Taiwan) de 24 a 26 de abril em resposta a um convite feito pela presidente Tsai Ing-wen durante sua recente viagem de trabalho à Guatemala. A visita do presidente reafirmará [o apoio da Guatemala] à soberania da República da China (Taiwan) e fortalecer as relações diplomáticas de 86 anos", diz o comunicado.



Durante a viagem, a delegação guatemalteca chefiada por Giammatei terá vários encontros oficiais com a líder taiwanesa e membros do parlamento da ilha. A delegação também pretende apresentar projetos de investimento aos sócios do país e visitar empresas e fábricas taiwanesas, “cujo modelo industrial pode ser reproduzido na Guatemala”, acrescenta o comunicado.



No dia 29 de março, a delegação taiwanesa liderada por Tsai partiu para uma viagem de 10 dias à Guatemala e Belize. Durante sua estadia na Guatemala, a líder taiwanesa se reuniu com Giammattei e outras autoridades guatemaltecas de alto escalão. Tsai também participou de uma recepção com expatriados taiwaneses na América Latina e pessoal da missão técnica taiwanesa.



A Guatemala está entre os 13 estados que reconhecem Taiwan diplomaticamente. Esses também incluem Belize, Haiti, Ilhas Marshall, Nauru, Palau, Paraguai, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Eswatini, Tuvalu e o Vaticano. No passado havia mais, mas nos últimos anos muitos Estados decidiram romper suas relações com a ilha e estabelecer relações diplomáticas com República Popular da China. Taiwan mantém cooperação com outros Estados por meio de seus escritórios de representação econômica e cultural.



Taiwan é governado independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar independência. Pequim se opõe a qualquer contato oficial de Estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.

