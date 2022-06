Presidente da Indonésia entrega mensagem de Zelensky a Putin

"Transmiti a mensagem do presidente Zelensky ao presidente Putin", disse Joko Widodo após conversas com o líder do Kremlin edit

(ANSA) - O presidente da Indonésia, Joko Widodo, declarou nesta quinta-feira (30), em Moscou, que entregou uma mensagem de seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao líder russo, Vladimir Putin.

"Transmiti a mensagem do presidente Zelensky ao presidente Putin", disse Widodo após conversas com o líder do Kremlin.

O presidente indonésio expressou sua "disposição" para ajudar a iniciar a "comunicação" entre os líderes, cujos países estão em guerra desde o dia 24 de fevereiro, mas não forneceu detalhes.

Widodo estava na Ucrânia na última quarta-feira (29) antes de visitar Moscou para se encontrar com Putin. "Embora a situação externa ainda seja difícil, ainda é importante avançar para um acordo e um diálogo aberto", afirmou ele, ressaltando que gostaria que "a guerra acabasse logo".

"Peço a todos os líderes mundiais que reavivam o espírito de cooperação", acrescentou Widodo.

A Indonésia ocupa a presidência rotativa do G20 este ano e está se preparando para sediar uma cúpula em Bali em novembro. A Rússia, por sua vez, apoia os esforços da Indonésia, segundo Putin.

Em conversa com Widodo, Zelensky disse que participará da próxima cúpula do G20 em Bali, dependendo de quem mais estiver no evento.

"O G20 não pode discutir a economia mundial sem o envolvimento da Rússia. Como Widodo acabou de observar ainda é um formato econômico, que se concentra principalmente na economia. Falar sobre o tema principal, a economia, é impossível sem a Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Questionado se a Rússia participará da cúpula de novembro, online ou pessoalmente, Peskov respondeu: "O presidente tomará uma decisão com base no que for de nosso interesse".

