Presidente da Itália rejeita renúncia de Mario Draghi

Sputnik Brasil - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, informou que não aceitará a renúncia do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi. A informação foi dada pela assessoria do Palácio do Quirinal, a residência oficial do presidente.

"O presidente da República não aceitou a demissão e convidou o primeiro-ministro a vir ao Parlamento fazer um discurso para fazer um balanço da situação ocorrida na sequência da reunião de hoje no Senado", diz o comunicado oficial.

Mais cedo, Draghi anunciou que renunciaria ao cargo de primeiro-ministro, após o maior partido da coalizão de seu governo, o Movimento Cinco Estrelas, se recusar a participar de um voto de confiança no governo. A votação estava atrelada à aprovação de um decreto com medidas de apoio econômico à população.

Draghi venceu o voto de confiança por 172 a 39 votos, mas a recusa do Movimento Cinco Estrelas em participar jogou incerteza sobre a estabilidade da coalizão do governo.

