Presidente da Moldávia aponta violações na investigação de líder opositor pró-Rússia

Apoie o 247

ICL

TASS - A presidente da Moldávia, Maia Sandu, destacou as violações cometidas pelos investigadores enquanto se debruçam sobre o caso do ex-presidente Igor Dodon.



"Acredito que o Gabinete do Procurador-Geral deve analisar como as ações investigativas foram realizadas, principalmente na segunda e na terça-feira", disse Sandu em entrevista coletiva na sexta-feira. "Vazamentos para a imprensa são de grande preocupação. E acho as explicações dos promotores insuficientes".



"A investigação de Dodon deve ser realizada com total transparência", disse ela. "Espero que os promotores não se envolvam em jogos políticos por vontade própria e por ordem de outros". Quaisquer violações desvalorizariam ainda mais os promotores da Moldávia, as reformas e seu caminho europeu, enfatizou a presidente.



Dodon foi acusado de enriquecimento ilícito, corrupção passiva e arrecadação ilegal de fundos para seu partido e traição. Na terça-feira, os promotores revistaram o local de residência de Dodon. Fotografias mostrando dinheiro, objetos valiosos e documentos vazaram para a mídia depois disso. Os promotores garantiram que conduziriam uma investigação interna.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE