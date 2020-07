Presidente da Polônia, ícone do bolsonarismo, quer proibir adoção de crianças por casais gays

247 - Aliado de Jair Bolsonaro, o presidente da Polônia e candidato à reeleição, Andrzej Duda, quer mudar a constituição para impedir que casais gays possam adotar filhos. A proposta acontece às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, marcada para o próximo domingo (11). O prefeito de Varsóvia e candidato da oposição, Rafal Trzaskowski, da Plataforma Cívica, também disse ser contrário a adoção de crianças por casais homossexuais.

Andrzej Duda é aliado do Partido Nacional da Lei e Justiça, de linha conservadora, que qualifica os direitos LGBT como fruto de influência estrangeira sobre os valores tradicionais do país.

Segundo reportagem do jornal O Globo, as alterações na constituição polonês só podem ser feitas com a maioria entre dois terços da câmara baixa do parlamento. O Partido Nacional da Lei e Justiça, porém, possui uma maioria pequena e não possui assentos suficientes para mudar a constituição.

Duda vem buscando apoio junto a partido menores, ligados à extrema direta, para conseguir ampliar a base e promover as mudanças constitucionais.

