Presidente da Tunísia anuncia que vai dissolver o Parlamento

O presidente Kais Saied acusou aqueles que participaram de uma sessão parlamentar "ilegal" de fazer parte de "uma conspiração contra a segurança do Estado" edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente Kais Saied acusou aqueles que participaram de uma sessão parlamentar "ilegal" de fazer parte de "uma conspiração contra a segurança do Estado".

O anúncio foi feito no mesmo dia (30) em que parlamentares tunisianos votaram para revogar os decretos presidenciais que suspendem o Parlamento e dão a Kais Saied poder total sobre o país.

A iniciativa foi descrita pela Reuters como uma forma de desafiar abertamente o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 120 parlamentares ( de um total de 217) compareceram à sessão on-line. A medida representa o desafio mais direto do parlamento a Saied.

Embora a sessão possa enfatizar a crescente oposição a Saied e desafiar a legitimidade de seus movimentos, não é provável que altere seu controle do poder.

O aumento da confiança do Parlamento reflete o aumento da oposição ao presidente tunisiano, enquanto ele tenta reescrever a Constituição, assumindo principalmente o controle do judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando depois da sessão, Saied disse que dissolveria o parlamento. Ele instrui o ministro da Justiça do país a abrir uma investigação sobre os membros que participaram do encontro.

A Tunísia abandonou o regime autocrático em uma revolução de 2011, introduzindo um sistema que compartilhava o poder entre o presidente e o parlamento. Após anos de paralisia política e estagnação econômica, Saied, eleito em 2019, prometeu limpar a política tunisiana.

Seus críticos o acusam de encenar um golpe no verão passado, quando ele atacou as obrigações do parlamento eleito e fez mudanças profundas na legislação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: