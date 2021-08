Presidente da Tunísia prorroga suspensão do Parlamento

Partido com a maior bancada do Parlamento, o islâmico Ennahda denunciou a medida do presidente da Tunísia, Kais Saied, como golpe de Estado edit

247 - O presidente da Tunísia, Kais Saied, prorrogou na noite desta segunda-feira, 23, a suspensão do Parlamento, congelado desde 25 de julho.

A prorrogação foi realizada por meio de um decreto, que estende as medidas de exceção relativas à suspensão das atividades de todos os deputados, bem como da imunidade dos parlamentares, até nova ordem.

Saied também anunciou um pronunciamento à nação nos próximos dias.

Inicialmente, em 25 de julho, ele havia suspendido o Legislativo por 30 dias. Na ocasião, também destituiu o primeiro-ministro Hichem Mechichi, ganhando mais poderes sobre o Executivo.

Partido com a maior bancada do Parlamento, o islâmico Ennahda denunciou a medida do presidente como golpe de Estado, visto que o presidente do país assumiu as funções do primeiro-ministro, que é quem de fato comanda a Tunísia.

