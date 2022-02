Presidente da Turquia pega Covid-19 após visita à Ucrânia

O presidente visitou Kiev na quinta-feira, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky edit

RT- O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, usou a sua conta no Twitter, neste sábado (5), para revelar que foi infectado pelo Covid-19 . “Graças a Deus, tenho uma doença leve, que aprendi ser uma variante do Omicron. estou de plantão. Continuarei trabalhando em casa”, anunciou.

O líder turco deveria participar da abertura de uma estrada na província de Zonguldak, no norte da Turquia, no sábado, mas decidiu participar do evento por meio de videoconferência.

O presidente visitou Kiev na quinta-feira, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele voou de volta para a Turquia na sexta-feira.

No ano passado, Erdogan recebeu uma terceira dose de uma vacina Covid-19. Anteriormente, ele recebeu duas doses do Sinovac da China. Ele não especificou qual empresa produziu a terceira dose.

