Presidente da Ucrânia discursa nesta quinta-feira no parlamento alemão

Apoie o 247

ICL

247 - O Presidente ucraniano discursa nesta quinta-feira (17) por videoconferência no Bundestag, o parlamento alemão. Espera-se que Volodomir Zelensky fale sobre as negociações de cessar-fogo com a Rússia. Ele deve renovar apelos nesse sentido à comunidade internacional.

Na quarta-feira, o presidente ucraniano falou também por vídeo no Congresso dos Estados Unidos e pediu mais garantias da Otan do governo Biden para apoiar o país no enfrentamento à Rússia. Segundo Zelensky, três semanas após o início do conflito, este é "o momento mais sombrio" para o seu país e para a Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: