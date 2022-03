Presidente da Ucrânia é ovacionado no Parlamento inglês

Apoie o 247

ICL

Reuters com 247 - O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi aplaudido de pé nesta terça-feira (8) por parlamentares da Câmara dos Comuns britânica no início e no final de um discurso feito por videoconferência.

Em pronunciamento ao vivo pela internet, Zelensky afirmou que desde o início da guerra o povo ucraniano não dorme e luta contra a intervenção da Rússia. “É uma guerra que não iniciamos e que não desejávamos”, afirmou.

“Nosso Exército mostrou quem éramos. Vimos pessoas sendo tomadas cativas. Continuamos e mantivemos a nossa humanidade mesmo após os ataques contra nós”, acrescentou o presidente ucraniano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Zelensky, a operação da Rússia na Ucrânia ameaça todo o planeta. “Inocentes estão sendo bombardeados. Esse é um ataque contra todos nós. O terror russo é contra o mundo todo”, afirmou. O presidente ucraniano voltou a reclamar do não fechamento aéreo da Ucrânia, o que é chamado de zona de exclusão na tática militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE