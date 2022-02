Presidente da Ucrânia pede cessar-fogo imediato no leste do país

"Nós defendemos a intensificação do processo de paz", publicou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no Twitter edit

Por Natalia Zinets e Maria Tsvetkova - da Reuters

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu neste domingo (20) um cessar-fogo imediato na parte leste do país, onde os confrontos entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas se intensificaram nos últimos dias.

Ele acrescentou que a Ucrânia apoia as negociações de paz dentro do Grupo de Contato Trilateral (TCG, em inglês), das quais o país participa, junto com a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

"Nós defendemos a intensificação do processo de paz. Apoiamos a convocação imediata do TCG e a introdução imediata de um regime de silêncio", publicou Zelenskiy no Twitter.

