Presidente da Venezuela aprecia papel positivo da China no multilateralismo global

Rádio Internacional da China (CRI) - Recentemente, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mída da China (CMG, na sigla em inglês).

Quanto às sanções e bloqueios impostos pelos Estados Unidos, o líder venezuelano mostrou firme condenação e afirmou que o país já procurou o próprio caminho do desenvolvimento e persistirá nele. Maduro afirmou que o multilateralismo desempenha um papel fundamental no mundo atual, demonstrando apoio à Iniciativa de Desenvolvimento Global, que foi proposta pelo presidente chinês, Xi Jinping. Segundo ele, o líder chinês já pôs essa iniciativa em prática e sugeriu as vias para resolver os conflitos violentos, militares e políticos no mundo, o que é contrário ao hegemonismo de alguns países ocidentais.

Na entrevista, Maduro reiterou o apoio da Venezuela ao princípio de “Uma Só China” e se opõe às provocações políticas dos EUA que visam impedir a ascendência da nação chinesa. Ao falar da expectativa para a Iniciativa do Cinturão e Rota, o líder venezuelano afirmou que, sendo parte dessa iniciativa, a Venezuela está negociando com a China para estabelecer novos projetos, principalmente nas áreas de comércio, indústria, agricultura e energia. Para ele, os dois países estão dispostos para que a parceria estratégica abrangente entre numa nova etapa.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Gabriela Nascimento

