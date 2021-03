Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro recebe primeira dose da Sputnik V (vídeo)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu a primeira dose do imunizante russo Sputnik V contra a Covid-19 neste sábado (6).

O primeiro lote da vacina Sputnik V foi enviado para a Venezuela no dia 13 de fevereiro e a vacinação com o imunizante se iniciou no dia 18 de fevereiro.

"Minha primeira dose. Estou vacinado", afirmou Maduro.

#ÚltimoMinuto El presidente de Venezuela @NicolasMaduro se colocó la primera dosis de la vacuna #SputnikV como parte del plan de vacunación del país.



La inoculación se produce tras haber inmunizado al personal de salud y de primera línea de combate al #COVID19 en Venezuela pic.twitter.com/2IGfkvMyrL — teleSUR TV (@teleSURtv) March 6, 2021 ​O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebe a primeira dose da vacina Sputnik V como parte do plano de vacinação do país. A aplicação ocorre após a imunização do pessoal de saúde e da linha de frente de combate à COVID-19 na Venezuela

Uma pesquisa publicada pela tradicional revista The Lancet validou a eficácia da Sputnik V em 91,6%.

De acordo com informações anteriores do governo da Venezuela, o país receberá dez milhões de doses da vacina russa. Além disso, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) informou que a Venezuela tem reservada entre 1.425.000 e 2.409.600 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca por meio da iniciativa COVAX Facilitty.

Segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, a Venezuela registra 141.356 casos da Covid-19 e 1.371 mortes.

