Presidente das Filipinas ameaça prender não vacinados que saírem na rua

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse nesta quinta-feira que as pessoas que não tomarem doses da vacina contra a Covid-19 serão presas se desobedecerem às ordens de permanência em casa, uma vez que as infecções atingiram uma alta de três meses.

Duterte, num discurso televisivo à nação, disse que pedia aos líderes comunitários que procurassem pessoas não vacinadas e se certificassem de que estavam confinadas às suas casas.

"Se ele recusar, se sair de casa e circular pela comunidade, pode ser contido. Se ele recusar, o capitão tem agora o poder de prender pessoas recalcitrantes", disse Duterte.

PUBLICIDADE

As infecções diárias por coronavírus nas Filipinas atingiram o máximo desde 26 de setembro a 17.220 casos na quinta-feira, disse o Ministério da Saúde, incluindo os causados pela variante ômicron da Covid-19.

A contagem, que foi mais do triplo registrada na terça-feira, elevou o total de casos para mais de 2,88 milhões, e de mortes para mais de 51,700, o segundo maior número de infecções e baixas da Covid-19 no Sudeste Asiático, após a Indonésia.

"Sou responsável pela segurança e bem-estar de cada filipino", disse Duterte ao desafiar aqueles que desaprovam a sua diretiva a apresentar um caso contra ele.

PUBLICIDADE

No final do ano passado, 49,8 milhões de pessoas tinham sido totalmente vacinadas, ou 45% dos 110 milhões de pessoas do país. Segundo as regras existentes, as pessoas não vacinadas na região capital de Manila só podem sair das suas casas para viagens essenciais.

Duterte é conhecido pela sua retórica belicosa. No ano passado, ele ameaçou pessoas que se recusassem a ser inoculadas com prisão ou uma injeção de Ivermectina, um medicamento antiparasitário amplamente utilizado para tratar animais.

Mas as suas últimas observações sublinharam as preocupações crescentes do seu governo relativamente ao número crescente de casos Covid-19 que os peritos de saúde alertam que poderiam voltar a sobrecarregar os sistemas de saúde do país.

PUBLICIDADE

As Filipinas detectaram até agora 43 casos domésticos e importados de ômicron, o que levou o governo a apertar as restrições esta semana.