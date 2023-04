Presidente das Filipinas promete reforçar laços com EUA antes de encontro com Biden

Apoie o 247

Sputnik - Ferdinand Marcos Jr. prevê "um relacionamento ainda mais forte" com os EUA, destacando, além da cooperação militar, questões como a segurança alimentar e energética, e as mudanças climáticas.

Ferdinand Marcos Jr., presidente das Filipinas, disse estar "determinado a forjar um relacionamento ainda mais forte" com Washington antes de uma reunião com o presidente norte-americano Joe Biden em Washington, EUA, segundo noticiado pela agência norte-americana Bloomberg.

"Vamos reafirmar nosso compromisso de promover nossa aliança de longa data como um instrumento de paz e um catalisador de desenvolvimento na região da Ásia-Pacífico e no resto do mundo", disse Marcos em um discurso no domingo (30) antes de partir para sua visita aos EUA. Os dois líderes se reunirão na segunda-feira (1º) na Casa Branca.

A visita vem depois que, em fevereiro, as Filipinas concederam aos EUA acesso a mais quatro bases militares, abrindo caminho para uma maior presença americana na Ásia-Pacífico em meio às tensões crescentes com a China sobre Taiwan e às disputas no mar do Sul da China, apesar de Manila proibir o uso ofensivo das forças de Washington presentes no país. Na sexta-feira (28) os EUA e as Filipinas concluíram seus maiores exercícios militares, Balikatan, que começaram em 11 de abril.

Espera-se que Marcos discuta acordos de defesa com Biden, além de expressar a vontade de construir laços mais fortes "em uma ampla gama de áreas não apenas quanto às preocupações de nossos tempos", mas também em áreas críticas, incluindo a segurança alimentar e energética, e mudanças climáticas.

Durante sua primeira reunião bilateral, em setembro, Biden reafirmou o "compromisso inabalável dos EUA com a defesa das Filipinas".

