Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte anuncia que vai se aposentar da política

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, que está no comando da nação asiática há mais de cinco anos, anunciou que não concorrerá à vice-presidência em 2022 e se aposentará da política

Agência Sputnik - O político afirmou que a sua decisão de não concorrer à vice-presidência nas próximas eleições foi tomada em resposta à vontade da população.

O presidente filipino Rodrigo Duterte, que está no comando da nação asiática há mais de cinco anos, anunciou que não concorrerá à vice-presidência em 2022 e se aposentará da política.

"O sentimento esmagador […] dos filipinos é que não sou habilitado e seria uma violação da Constituição contornar a lei, o espírito da Constituição" para concorrer à vice-presidência. "Hoje anuncio minha aposentadoria da política", disse Duterte, citado pela agência AFP.

No início deste mês, Duterte aceitou a nomeação para ser candidato à vice-presidente nas eleições de 2022, já que a Constituição do país o impede de cumprir um segundo mandato como presidente. Embora sua filha, Sara, tenha dito que não se candidataria à presidência nas eleições do próximo ano, ela é considerada uma das favoritas na próxima votação.

Nas Filipinas, o chefe de Estado é eleito para um único mandato de seis anos, sem possibilidade de concorrer novamente. A eleição presidencial de 2022 no país insular está programada para 9 de maio, no âmbito de eleições gerais nacionais.

