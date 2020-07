Presidente de Comissão da Câmara dos EUA rechaça interferência do clã Bolsonaro em eleição americana

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos pediu que o clã Bolsonaro mantenha distância da eleição presidencial americana edit

247 - O deputado Eliot Engel, do Partido Democrata, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos EUA, fez críticas nas redes sociais à posição do deputado Eduardo Bolsonaro, que está em plena campanha pela reeleição de Donald Trump.

O deputado estadunidense criticou um vídeo compartilhado pelo filho de Jair Bolsonaro, no domingo, fazendo campanha pela reeleição de Trump e com imagens da eleição passada, informa O Globo.

"Já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana", escreveu Engel.

Eduardo Bolsonaro, que faz questão de se mostrar como um ativista seguidor de Trump, fracassou em seu intento de assumir a Embaixada do Brasil em Washington.

