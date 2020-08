Presidente de Cuba denuncia lawfare contra Lula: armadilhas legais escandalosas

Por Nathalia Urban - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, usou a expressão jurídica lawfare (manipulação das leis para atingir inimigos políticos) para denunciar a perseguição contra o ex-presidente Luiz Inácio do Lula da Silva. O caso brasileiro é um exemplo, segundo ele, de “quão longe os inimigos da esquerda podem ir”.

A denúncia foi feita em seu discurso no encerramento do XXV Foro de São Paulo, realizado em Caracas (Venezuela) entre 25 e 28 de julho, e em seu perfil no Twitter nesta quinta-feira (7), quando compartilhou uma reportagem do jornal cubano Granma a respeito de sua fala no evento.

Lo hecho contra Lula demuestra hasta dónde llegan los enemigos . La judicialización de los líderes de la izquierda es un engendro imperial para acrecentar su dominio sobre los pueblos de #NuestraAmérica #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/rk1enHECyl Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 6, 2020

No discurso, Díaz-Canel citou a mais novo capítulo de decisões judiciais no Brasil, a do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a delação do ex-ministro Antonio Palocci não pode ser usada contra Lula , atendendo assim ao pedido da defesa, que apontou violação da imparcialidade na inclusão desta informação seis dias antes das eleições de 2018.

Díaz-Canel destacou o uso dos sistemas judiciários na política como arma de colonização dos povos da América Latina, e afirmou que os cubanos, assim como milhões de pessoas honestas neste mundo, nunca tiveram a menor dúvida da inocência de Lula, que foi muitas vezes referido como “grande amigo da Ilha”.

Na mensagem postada no Twitter, o presidente cubano declarou que o caso do ex-presidente brasileiro “prova até onde vão os inimigos” na aplicação dessas ferramentas e a judicialização dos líderes de esquerda é um monstro imperial para aumentar seu domínio sobre os povos da nossa América Latina”.

Não é a primeira vez que o caso de lawfare contra Lula foi mencionado por dirigentes cubanos. O primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, general do Exército Raúl Castro, lembrou, no seu discurso proferido pelo 60º aniversário do triunfo da Revolução Cubana: “Eles conseguiram aprisionar o camarada Lula da Silva e privaram-no do direito de ser candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, para evitar sua segura vitória nas últimas eleições”.

