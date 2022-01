Presidente de Cuba pede ao povo que participe no enfrentamento dos problemas sociais

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, insistiu neste sábado (8) na necessidade de um maior envolvimento da população na transformação das comunidades vulneráveis, a fim de alcançar melhores resultados.

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente comentou sua recente visita ao bairro de Ceballos, na província de Ciego de Ávila, onde trocou informações com os moradores sobre as questões a serem resolvidas na área.

“Se todos nós participarmos da transformação dos bairros, tudo o que fizermos será bem feito, porque nosso povo tem muito talento”, escreveu ele.

PUBLICIDADE

Durante sua visita a Ceballos, Díaz-Canel insistiu na participação popular para promover os programas do país destinados a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Ele reiterou que os moradores do bairro têm que contribuir com seus critérios para estabelecer prioridades, disse ele.

PUBLICIDADE

“Há muito talento em nosso povo, é por isso que o povo deve dar sua opinião, participar, se mobilizar. Podemos fazer muitas coisas que não precisam de tantos recursos. Isto emana, exalta, eleva a qualidade de vida”, disse o presidente.

Em Ciego de Ávila, o presidente visitou outros pontos de interesse econômico e social na província e trocou informações com os trabalhadores locais.

PUBLICIDADE