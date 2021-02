Presidente de Cuba saúda PT por 41º aniversário

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, parabenizou na quarta-feira (10), por meio do Twitter, o Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, por ocasião dos 41 anos de sua fundação, ocorrida em 10 de fevereiro de 1980 edit

247 - O "Granma", jornal oficial do Partido Counista de Cuba, informou que o presidente Miuel Díaz-Canel escreveu no Twitter mensagem elogiando elogiou os anos de luta do PT e lembrou que a vitória eleitoral de Lula em 2002 foi um marco na vida política do país.

“Parabéns ao PT pelos 41 anos de fundação, anos de luta, nos quais, com a vitória de Lula em 2002, tem defendido a democracia e políticas exitosas de justiça social e desenvolvimento econômico para fazer do Brasil um país melhor. Juntos defendemos a paz e um mundo melhor”, disse o chefe de Estado cubano.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.