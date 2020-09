Presidente de Cuba se diz honrado por relações elevadas com a China

247 - Por meio de sua conta no Twitter, o presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel lembrou que a nação caribenha foi o primeiro país do Hemisfério Ocidental a estabelecer relações com a República Popular da China.

“Estamos honrados por nossa amizade com a China. É uma expressão da independência da nossa política externa ', escreveu o chefe de Estado cubano.

Ambos os países comemoram este ano o 60º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas.

Como parte das atividades para homenagear a data, uma medalha comemorativa, feita pela Fundação China para a Paz e o Desenvolvimento e a Zhongyulidu Cultural Enterprise, foi apresentada em Pequim, informa a Prensa Latina.

Da mesma forma, foi lançada uma edição especial da revista Lookwe, além de uma edição de artigos cubanos e uma coleção de chá Pu'er (vermelho) com xícaras e bules artesanais.

Além das recepções oficiais, a programação festiva vai até outubro com seminários acadêmicos, oficina de relações econômico-comerciais e atividades que também servirão de homenagem à cultura cubana.

Em setembro de 1960, o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, propôs o fim dos laços com o governo refugiado de Taiwan, para estabelecê-los com a República Popular da China, que havia triunfado em 1949 sob o comando de Mao Tsetung.