Presidente de Israel visita Davos e é notificado por promotores suíços sobre acusações criminais pelo genocídio em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters – Procuradores suíços confirmaram na sexta-feira que o presidente israelense Isaac Herzog foi alvo de denúncias criminais durante sua visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos, enquanto Israel se vê acusado de cometer crimes de guerra em Gaza.

"As denúncias criminais serão examinadas de acordo com o procedimento usual", afirmou o Gabinete do Procurador-Geral da Suíça, acrescentando que entraria em contato com o Ministério das Relações Exteriores suíço para examinar a questão da imunidade do indivíduo em questão.

continua após o anúncio

Em teoria, países terceiros não têm jurisdição criminal sobre chefes de estado em exercício, chefes de governo e ministros das Relações Exteriores de outros países.

O Gabinete do Procurador-Geral da Suíça não revelou detalhes sobre a natureza e o número das denúncias, nem quem as apresentou.

continua após o anúncio

Um porta-voz do escritório de Herzog não comentou a declaração dos procuradores suíços, dizendo apenas que Herzog esteve em Davos para apresentar a posição de Israel sobre a situação em Gaza.

Herzog falou no Fórum Econômico Mundial na quinta-feira, onde pediu à comunidade internacional que rejeitasse as alegações de genocídio contra Israel.

continua após o anúncio

Na semana passada, Herzog afirmou que não havia "nada mais atroz e absurdo" do que o processo movido pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), acusando Israel de genocídio contra os palestinos em Gaza.

Ao apresentar seu caso, a África do Sul citou Herzog e outros funcionários israelenses que, segundo ela, expressaram intenção genocida contra os palestinos.

continua após o anúncio

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, lançada após um ataque mortal de militantes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, deslocou a maioria dos 2,3 milhões de habitantes do enclave e causou uma grave crise humanitária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: